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Aydın’da sıcak hava etkili olmaya devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.07.2020 18:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ederken bugün de termometreler 45 dereceyi gösterdi.Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın’da etkili olmaya devam ediyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ederken bugün de termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın’da etkili olmaya devam ediyor. Kent merkezinde bulunan termometre, bugün de öğlen saatlerinde 45 dereceyi gösterdi. Sıcak hava ile birlikte birçok vatandaş evlerinde çıkmazken dışarıda olanlar da sığınacak gölge yer aradı. Aydınlı vatandaşlar çareyi ağaç gölgelerine sığınmakta bulurken, güneşin altında kalan banklar boş kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerine göre, Aydın’da hava sıcaklıkları haftasonu da etkili olmaya devam edecek. Uzmanlar, Aydın’da hafta başına kadar devam etmesi beklenen sıcak hava nedeniyle vatandaşlara öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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İkindi
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Akşam
20:41
Yatsı
22:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Canver Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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