Aydın’da sıcaklıklar artacak

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yarından itibaren sıcaklık artışı yaşanacak.

Aydın’da yarından itibaren sıcaklıkların 38 ile 40 derecelere yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu 32, 25 Haziran Perşembe az bulutlu ve açık 37, 26 Haziran Cuma az bulutlu ve açık 39, 27 Haziran Cumartesi az bulutlu ve açık 41, 28 Haziran Pazar günü ise az bulutlu ve açık 40 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olması dolayısıyla, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

