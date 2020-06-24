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Aydın’da sıcaklıklar artacak

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yarından itibaren sıcaklık artışı yaşanacak.Aydın’da yarından itibaren sıcaklıkların 38 ile 40 derecelere yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Aydın’da sıcaklıklar artacak

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağış sonrasında bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yarından itibaren sıcaklık artışı yaşanacak.
Aydın’da yarından itibaren sıcaklıkların 38 ile 40 derecelere yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu 32, 25 Haziran Perşembe az bulutlu ve açık 37, 26 Haziran Cuma az bulutlu ve açık 39, 27 Haziran Cumartesi az bulutlu ve açık 41, 28 Haziran Pazar günü ise az bulutlu ve açık 40 derece olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olması dolayısıyla, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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İmsak
03:52
Sabah
05:41
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Canver Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Dikici Eczanesi
Nazilli
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