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Aydın’da sıcaklıklar artacak

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

Aydın’da yarından itibaren sıcaklıklar artarak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.Meteoroloji 2.

Aydın’da sıcaklıklar artacak

Aydın’da yarından itibaren sıcaklıklar artarak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da havanın bugün az bulutlu ve açık 37 derece, yarın az bulutlu ve açık 42 derece, 01 Temmuz Çarşamba az bulutlu ve açık 43 derece, 02 Temmuz Perşembe az bulutlu ve açık 42 derece, 03 Temmuz Cuma az bulutlu ve açık 39 derece olması bekleniyor. Yeni haftada mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli davranılması gerektiği hatırlatıldı. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

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