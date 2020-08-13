YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın’da silahlı kavga: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 13.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 2.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 2. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları S.E. (50) ve İ.E. (50) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada S.E. silahla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından S.E.’yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kesintilerin nedeni leylekler

Kesintilerin nedeni leylekler

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Aydın Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:15
Öğle
13:19
İkindi
17:05
Akşam
20:12
Yatsı
21:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Aka Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aydın’daki yangın tekrar alevlendi

Aydın’daki yangın tekrar alevlendi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Güler’in 15 Temmuz mesajı

Başkan Güler’in 15 Temmuz mesajı

Vali Kerem Al, SBS'de Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

Vali Kerem Al, SBS'de Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.