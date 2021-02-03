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Aydın’da silahlı kavga: 1 yaralı

03.02.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1957 sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1957 sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde G.K. ve A.A. iddiaya göre alacak-verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada A.A. G.K.’yı silahla yaraladı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber bildirdi. Kalçasından yaralanan G.K. kendi imkanları ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Olay sonrası kaçan A.A. polisin takibi sonucunda bölgeye yakın bir sokak üzerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan G.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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