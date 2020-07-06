YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 06.07.2020 09:36 | Son Güncelleme

Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savuca Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan H.K, M.D, M.T ve T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

E.T ve O.T. gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Aydın Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:46
Öğle
13:18
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.