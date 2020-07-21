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Aydın’da silahlı yaralama

AYDIN HABERLERİ  | 21.07.2020 23:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.Olay, Efeler’in Kadıköy Mahallesi girişinde saat 21.40 sularında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Olay, Efeler’in Kadıköy Mahallesi girişinde saat 21.40 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. ile G.E., B.E. ve F.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada G.K. silahla yaralanırken 3 şahıs arabayla kaçtı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve emniyet ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şahıslar hakkında arama çalışmaları başlatılırken yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş mermi kovanı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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