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  4. Aydın’da soğuk havada iç ısıtan görüntü

Aydın’da soğuk havada iç ısıtan görüntü

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Yurt genelinde olduğu gibi Aydın’da da soğuklar kendini hissettirirken, Efeler ilçesindeki el yapımı kedi evini görenlerin içi ısınıyor.Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi’nde bir sokakta bulunan kedi evi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Aydın’da da soğuklar kendini hissettirirken, Efeler ilçesindeki el yapımı kedi evini görenlerin içi ısınıyor.
Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi’nde bir sokakta bulunan kedi evi vatandaşların ilgi odağı oldu. Çevresinde mama ve su kabı bulunan ve bir iple ağaca bağlanan kedi evi geceleri sokak kedilerinin uğrak adresi oldu. Bir ilkokul öğrencisi tarafından yapıldığı öğrenilen kedi evinin üzerinde yazanlar ise dikkat çekiyor. Kartondan el yapımı olarak yapılan ve üzerinde “Sen de sokakta, soğukta yaşamaya gayret eden kedi olabilirdin. Lütfen merhamet et ve zarar verme” yazan kedi evi çevredeki vatandaşlar tarafından korunuyor.

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Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
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Zeren Eczanesi
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