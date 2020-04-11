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Aydın'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye para cezası

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

Aydın'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye para cezası

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 72 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından denetimlerini artırdı.

Polis ekipleri yasağı ihlal ederek sokağa çıkan 35 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası kesti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Efeler ilçesinde bir jeotermal sahasında bulunan 7 firma çalışanına, Bozdoğan ilçesinde faaliyetini sürdüren bir akaryakıt istasyonunun sahibine, diğer ilçelerde sokağa çıkan 29 kişiye para cezası uyguladı.

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Emniyet Jandarma Para Cezası sokağa çıkma

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