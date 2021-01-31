Aydın’da sokak basketbolu turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘10 Bin Pota’Projesi kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzenledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ‘Sokaklar Bizim’ sloganıyla sportif faaliyetlere ağırlık vererek, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzenledi. Atatürk Kapalı Spor Salonunun yanındaki basketbol sahasında düzenlenen turnuvada U16 ve U18 kategorilerinde rekabet eden takımlar ter döktü. Üç asil, bir yedek oyuncudan oluşan ve FİBA 3x3 kurallarının geçerli olduğu turnuvaya 10 takım ve 40 sporcu katıldı. Karşılaşmanın oynanacağı alanda izleyicilerin ve sporcuların hes kodları sorgulandı, Covid-19 kurallarına uygun bir müsabaka gerçekleşti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nun hava atışı ile start aldı. Ardından sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada heyecanlı anlar yaşandı. Keyifli ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Müsabakaların ardından U16 kategorisinde Dream Team takımı birinci, Minneseta Team takımı ikinci ve Atmaca takımı üçüncü oldu. U18 kategorisinde ise Biniciler takımı birinci, KSK Sarsılmaz takımı ikinci, Nakspor takımı üçüncü oldu.