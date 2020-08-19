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Aydın’da sokak ortasında silahlı kavga

AYDIN HABERLERİ  | 19.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Aydın’da meydana gelen kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 205 sokak ile 220 sokak kesişiminde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’da meydana gelen kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.
Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 205 sokak ile 220 sokak kesişiminde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Kavgada silahını ateşleyen M.Y. A.B.’yi bacağından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.B. ise kendi imkanları ile Aydın Devlet Hastanesi’ne gitti. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli M.Y.’yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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