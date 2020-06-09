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Aydın’da sosyal mesafeli sabah sporları büyük ilgi görüyor

AYDIN HABERLERİ  | 09.06.2020 20:30 | Son Güncelleme

Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sabah sporuna her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor.

Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sabah sporuna her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor. Vatandaşlar profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yaptıkları için çok mutlu olduklarını söylerken spor yapmayı özlediklerini belirtti.
Sosyal mesafe gözetilerek yapılan spora katılan vatandaşlar çalışmaları düzenli olarak takip ettiklerini belirtirken spor etkinliği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süre evde kalmak zorunda kalanlar için düzenlenen sabah sporu, hafta içi her gün Nazilli’de 23 Nisan Parkı’nda, Didim’de İnönü Gençlik ve Spor Parkı’nda, Kuşadası’nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda, Söke’de Atatürk Parkı’nda yapılıyor. Sabah sporu, sosyal mesafe kuralına uyularak belirlenen çemberlerin içerisinde, Büyükşehir Belediyesi spor eğitmenleri eşliğinde saat 8.00 ile 10.00 arasında gerçekleştiriliyor.

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Sabah
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Akşam
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Merkez
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