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Aydın’da sosyal mesafeye bariyerli önlem

AYDIN HABERLERİ  | 03.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı Aydın’da banka önlerinde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafeyi korumak amacıyla demir bariyerler yerleştirildi.Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgınına karşı Aydın’da sosyal mesafeyi korumak için tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınına karşı Aydın’da banka önlerinde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafeyi korumak amacıyla demir bariyerler yerleştirildi.
Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgınına karşı Aydın’da sosyal mesafeyi korumak için tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Banka önlerinde vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklarda sosyal mesafe kuralı zaman zaman ihlal ediliyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların banka önlerinde oluşturduğu uzun kuyruklarda sosyal mesafeyi önlemek için demir bariyerler yerleştirdi. Polis ekipleri ayrıca sosyal mesafe kuralının uygulanması için vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor. Demir bariyerli önlemin vatandaşların diğer yoğunluk oluşturduğu alanlarda da uygulanacağı öğrenildi.

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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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