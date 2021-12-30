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Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

30.12.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

Aydın'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü kurup "tehdit", "yaralama" ve "yağma" gibi suçları işledikleri öne sürülen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve mermiler ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S, İ.A, M.T. ve Y.S tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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