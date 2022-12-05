YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

05.12.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da suç örgütü kurarak silahlı yağma, iş yeri kurşunlama ve tehdit suçlarını işledikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası ilçesindeki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen A.E'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 110 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 960 avro ele geçirildi.

Kentte, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı yağma", "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Söke’de 31 düzensiz göçmen yakalandıSöke’de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldiManisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
İstanbul’da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurduİstanbul’da korkunç olay: Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu
Anahtar Kelimeler:
kuşadası örgüt

Aydın Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:02
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.