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Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı

16.06.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kuşadası, Germencik ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarını örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Haziran’da Kuşadası, Germencik ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen 14 şüpheliden 11'i gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26,29 gram kokain, 242 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, ruhsatsız 4 tabanca, 4 av tüfeği, 48 fişek, 4 şarjör ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ele geçirilmişti.

Gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı

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