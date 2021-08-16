Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yolcu minibüsü ile sürücü kursuna ait otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla kara yolu Baltaköy Mahallesi yol ayrımında, sürücü adayı Seren Yılmaz’ın kullandığı 09 HJ 312 plakalı otomobil ile Hüseyin Topal yönetimindeki Baltaköy-Efeler hattında yolcu taşıyan 09 M 0146 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile 4 kişi, hastanelere kaldırıldı.



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