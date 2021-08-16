YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

16.08.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yolcu minibüsü ile sürücü kursuna ait otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla kara yolu Baltaköy Mahallesi yol ayrımında, sürücü adayı Seren Yılmaz’ın kullandığı 09 HJ 312 plakalı otomobil ile Hüseyin Topal yönetimindeki Baltaköy-Efeler hattında yolcu taşıyan 09 M 0146 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile 4 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktıAydın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:18
Öğle
13:18
İkindi
17:03
Akşam
20:08
Yatsı
21:32

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Gazi Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.