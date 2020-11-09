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Aydın'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 09.11.2020 07:55 | Son Güncelleme

Aydın'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Nazilli'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Dereağzı Mahallesi'nde Gökhan Karagözoğlu (34) ile E.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, yanındaki tabancayla ateş açarak Karagözoğlu'nu ağır yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karagözoğlu'nu Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıdı.

Yaralı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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