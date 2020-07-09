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Aydın’da taksilere hijyen eğitim ve denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 09.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Aydın Efeler’de hizmet veren 21 duraktaki 158 taksi ve sürücüleri eğitim ve denetimden geçti.

Aydın Efeler’de hizmet veren 21 duraktaki 158 taksi ve sürücüleri eğitim ve denetimden geçti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ile Efeler jandarma trafik ekipleri n ve Aydın Şoförler Odası Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim ve denetimlerde tüm sürücülerin pandemi süreci kapsamında tedbiri elden bırakmaması istendi.
Sabah saatlerinden itibaren Efeler ilçe merkezinde bulunan 21 taksi durağında görevli 158 taksi ve şoförünü hem eğitim veren hem de denetleyen ekipler süreç boyunca aynı anda 3’ten fazla yolcu taşınamayacağını belirttiler. Ücret ödemelerinin dijital yöntem ya da eldivenle yapılması gerektiği taksilerde hijyen içi n sürekli dezenfektan ve kolonya bulundurulması gerektiği belirtildi.
Korona virüs (Kovid-19)’un Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren Aydın’da tüm tedbirleri aldıklarını ve zorunluluk getirilmeden önce gerek toplu taşıma araçlarında gerekse taksilerde hijyen tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını belirten Aydın Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Oktay Mantar, “Oda olarak kendimiz zaten zaman zaman kontrol yapıyorduk. Şimdi trafik polis ve jandarma ekiplerimizle eğitim ve denetimlerimizi sürdürüyoruz. Genellikle araçlarımız ve şoförleri kurallara eksiksiz riayet ediyor. Tüm vatandaşlarımız güvenle araçlarımızı kullanabilir. Bunun yanında artık herkes alınması gereken tedbirleri biliyor. Hepimizin sağlığı için kuralları uyup uymayanları uyarmak hepimizin görevi olmalı” diye konuştu.

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Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Cinalı Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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