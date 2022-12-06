Aydın'da tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişi tutuklandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında seyir halindeki bir tekneye düzenlenen operasyonda yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi suçlamasıyla yargılanmaları süren 9 kişiden 8'inin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, FETÖ'den ihraç edilen eski astsubay E.Y, eski kıdemli üsteğmen C.B, mühendis E.Ö ve A.S ile özel sektör çalışanı G.K. tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski astsubay M.E'nin yarın FETÖ'ye yönelik devam eden duruşması görüleceğinden gözaltında tutulduğu belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda şüphelilerin üzerinde farklı ülke vatandaşları adına düzenlenmiş sahte kimlikler bulunduğu, bindikleri teknenin M.E'nin eşine ait olduğu öğrenildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmiş, dün Sarıkum Plajı mevkisi açıklarında seyir halindeki bir tekneye düzenlenen operasyonda kamu görevinden ihraç edilen askeri personelin de aralarında bulunduğu 9 kişi, yurt dışına kaçarken yakalanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubay ve ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci de bulunduğu kaydedilmişti.

