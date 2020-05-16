YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da termometreler 40,2 dereceyi gösterdi

Aydın'da termometreler 40,2 dereceyi gösterdi

AYDIN HABERLERİ  | 16.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Aydın'da termometreler 40,2 dereceyi gösterdi

Aydın kent merkezinde hava sıcaklığı, son olarak 51 yıl önce mayıs ayında ölçülen en yüksek derece olan 40,2'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı kentin işlek noktaları olan Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda, hava sıcaklığının etkisiyle çok az insan görüldü. Dışarıda bulunanlar, park ve gölgeliklerde vakit geçirdi. Gölgede serinlemeye çalışanlardan Önder Erdoğan, sıcaklıkların erken geldiğini ve havanın çok bunaltıcı olduğunu söyledi.

Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Kuşadası'nda normal günde kentin en hareketli noktalarından biri olan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sakinlik yaşandı.

Aydın'da kent merkezinde mayıs ayında sıcaklık en son 31 Mayıs 1969'da 40,2 olarak ölçülmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

Gemi atığı değil polen kümesi

Gemi atığı değil polen kümesi

Aydın Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:51
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:19
Yatsı
21:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Aysen Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kuşadası’nda meydan kavgası; 2 gözaltı

Kuşadası’nda meydan kavgası; 2 gözaltı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.