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Aydın’da terör örgütü operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 12.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde polisin yaptığı operasyon ile PKK/KCK’nın silahlı eylemlerine katıldığı tespit edilen bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.A’yı (26) yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın’ın Söke ilçesinde polisin yaptığı operasyon ile PKK/KCK’nın silahlı eylemlerine katıldığı tespit edilen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.A’yı (26) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler M.A.’nın adresini tespit ederek, operasyon başlattı. Yapılan operasyonda M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
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