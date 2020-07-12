Aydın’da terör örgütü operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde polisin yaptığı operasyon ile PKK/KCK’nın silahlı eylemlerine katıldığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK şüphelisi M.A’yı (26) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler M.A.’nın adresini tespit ederek, operasyon başlattı. Yapılan operasyonda M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

