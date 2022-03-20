Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine inceleme başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz