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Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

20.03.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine inceleme başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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pkk Gözaltı

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