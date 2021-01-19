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Aydın’da teröre yer yok

19.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Aydın’da teröre yer yok

Aydın’da 2020 yılında terör olayları ile mücadele kapsamında meydana gelen 171 olayın 169’u güvenlik güçleri tarafından aydınlatıldı.

Aydın’da 2020 yılında terör olayları ile mücadele kapsamında meydana gelen 171 olayın 169’u güvenlik güçleri tarafından aydınlatıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, polis ve jandarma teşkilatına üstün başarılarından dolayı teşekkür etti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın terörle mücadelesi sürüyor. Aydın’da terör olayları ile mücadele kapsamında 2020 yılı içerisinde il genelinde yasadışı örgütlere yönelik yapılan operasyonlarda, meydana gelen toplam 147 olayın 145’i aydınlatılan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nce yüzde 99’luk başarı sağlarken, meydana gelen 24 olayın tamamı aydınlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı da yüzde yüzlük bir başarı elde etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca geçtiğimiz yıl içerisinde il genelinde yasadışı örgütlere yönelik yapılan operasyonlarda meydana gelen toplam 171 olayın 169’u aydınlatılarak genel olarak yüzde 99’luk başarı sağlandı.

Olayların aydınlatılmasında gösterdikleri üstün başarıdan dolayı güvenlk güçlerine teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "İlimizde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması kapsamında kesintisiz olarak 7 gün 24 saat görev ifa etmektedirler. Birimlerimizin yoğun çalışmaları neticesi terör olayları ile mücadele kapsamında 2020 yılı içerisinde il genelinde yasadışı örgütlere yönelik yapılan operasyonlarda meydana gelen toplam 171 olayın 169’u aydınlatılarak büyük başarı sağlanmıştır. Bu başarının yakalanmasında görev alan başta İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı olmak üzere operasyonlarda, icra edilen faaliyet ve uygulamalarda görev alarak fedakarca hizmet veren personelimize teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır" dedi.

Aydın’da teröre yer yok

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