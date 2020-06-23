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Aydın’da tezgah açmasına izin verilmeyen pazarcı esnafı isyan etti

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

Aydın’da yaklaşık 2 asırlık geçmişi bulunan tarihi Salı Pazarını geri isteyen bir grup esnaf sabah saatlerinde eylem yaptı.

Aydın’da yaklaşık 2 asırlık geçmişi bulunan tarihi Salı Pazarını geri isteyen bir grup esnaf sabah saatlerinde eylem yaptı. Yaklaşık 3 aydır tezgah açamadıkları için zor durumda olduklarını belirten zücaciye, manifatura ve ayakkabıcı esnafı Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’dan yardım istediler. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı açıklama daha sonra olaysız olarak sona erdi.
Sabahın erken saatlerinde Aydın Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Osman Gazi Ticaret Lisesi önüne Pazar araçları ile gelen bir grup esnaf, pandemi döneminde normal sürece girilmesine ve İçişleri Bakanlığı tarafından müsaade edilmesine rağmen Aydın’da kendilerinin mağdur edildiğini ileri sürdüler.
“Bize özel bir virüs mü var yoksa sadece biz mi virüs dağıtıyoruz”
Adeta pazarın kapatılması için Korona virüs salgının bahane edildiğini ileri süren esnaflar, “Manifatura, züccaciye ve ayakkabıcı esnafına özel bir virüs mü var, yoksa sadece biz mi virüs dağıtıyoruz” diyerek bir grup esnaf tezgah açarken kendilerinin tezgah açmasına müsaade edilememesine tepki gösterdiler.
“Kimseye el açmadan ve kimseye yük olmadan ailemizi geçindirmek istiyoruz”
Aydın’daki tarihi Salı pazarının yaklaşık 200 yıllık geçmişi olduğunu ve yıllardır bu pazardaki yerlerinde Salı günleri tezgah açıp bir yandan nafakalarını kazanırken diğer yandan da vergi verdiklerini belirten pazarcılar, “Yaklaşık 3 aydır tezgah açamıyoruz. Bizler de insanız, alacağımız var borcumuz var. Biz kimseden maddi bir yardım da beklemiyoruz. Yapmakta olduğumuz işimizi yapıp çocuk çoluğumuzun rızkını kazanmak istiyoruz. Bu virüs diğer esnaflar da yok da acaba sadece bizde mi var?” diyerek uygulamaya tepki gösterdiler.

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Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
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