Aydın’da ticari taksi kafeye girdi

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında ticari taksi yol kenarında bulunan kafeye girdi.

Kaza, Aydın’ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi ve hususi otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ticari taksi büyük bir gürültü ile yolun kenarında bulunan kafenin bahçe duvarını yıkarak masa ve sandalyelerin arasına daldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık Ekipleri de sevk edildi.

Büyük panik yaşatan kazada otomobil sürücüleri yara almadan kurtulurken, otomobillerde ve kafede maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

