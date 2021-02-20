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Aydın'da tır ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

20.02.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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Aydın'da tır ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi 379 Sokak'ta Levent B. (44) yönetimindeki 55 ADD 307 plakalı tır ile Burak A'nın (21) kullandığı 09 ADP 354 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki yolcu Özgür K. (18) ile sürücü Burak A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burak A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından tır sürücüsü Levent B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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