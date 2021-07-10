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Aydın'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

10.07.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Ortaklar Mahallesi'nde Bahri S'nin (51) kullandığı 09 AEN 292 plakalı tır, Ali Bulan (67) idaresindeki 09 AEK 500 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Bulan olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Tevfik Cin (63) yaralandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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