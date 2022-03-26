Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin E'nin kullandığı 09 H 8185 plakalı tır, Aydın-Denizli Karayolu Beşeylül Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Hanife Çankaya'ya çarptı.

Tırın altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz