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Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

26.03.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin E'nin kullandığı 09 H 8185 plakalı tır, Aydın-Denizli Karayolu Beşeylül Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Hanife Çankaya'ya çarptı.

Tırın altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

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