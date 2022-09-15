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Aydın'da tırın çarptığı yaya öldü

15.09.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da tırın çarptığı yaya öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Çine'den Aydın istikametine ilerleyen Veli A. yönetimindeki 34 ETF 607 plakalı tır, Çaltı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Selahattin Özmen'e (84) çarptı.

Özmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Veli A, gözaltına alındı.

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