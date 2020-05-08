YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da Trafik Haftası etkinliği

Aydın’da Trafik Haftası etkinliği

AYDIN HABERLERİ  | 08.05.2020 15:29 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri Karayolu Güvenliği Trafik Haftası kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Korona virüsü (Kovid-19) salgınını dolayısıyla uygulanan tedbirler kapsamında 02-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen Karayolu Güvenliği Trafik Haftası etkinlikleri bu yıl “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda” sloganı ile kutlandı.Aydın’ın Efeler ilçesinde iki ayrı noktada Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan sürücülere bilgilendirmede bulunulup, maske, broşür ve çeşitli hediyeler verildi.Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın’da bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere imza attık.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri Karayolu Güvenliği Trafik Haftası kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Korona virüsü (Kovid-19) salgınını dolayısıyla uygulanan tedbirler kapsamında 02-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen Karayolu Güvenliği Trafik Haftası etkinlikleri bu yıl “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda” sloganı ile kutlandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde iki ayrı noktada Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan sürücülere bilgilendirmede bulunulup, maske, broşür ve çeşitli hediyeler verildi.
Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın’da bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere imza attık. Bugün de haftamızın son günü olması hasebiyle böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Şehrimizin farklı noktalarında uygulamalar yaptık. Özellikle kırmızı ışık ve motosikletle ilgili, yaya öncelikli trafik yılı ile ilgili denetimlerimizi arttırdık. Aydın’da trafik kazalarının birçoğunun özellikle yaya kaynaklı ve motosiklet ağırlıklı olduğu gözükmekte. Lütfen vatandaşlarımız trafik kurallarına riayet etsinler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Aydın Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:58
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:12
Yatsı
21:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.