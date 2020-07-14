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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 14.07.2020 20:39 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Kaya (38) yönetimindeki 45 DR 377 plakalı otomobil, Çine'den Yatağan istikametine seyir halindeyken Yağcılar Mahallesi'nde arızalandığı için park halinde bulunan Turgay Köroğlu idaresindeki 09 C 3764 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü Vedat Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Esma Kaya (65) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kaya, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Vedat Kaya ise sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunda trafik bir süre aksadı.

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