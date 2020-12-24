YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 24.12.2020 10:30 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Köşk Çevre Yolu ile Mahmut Şen Bulvarı kesişiminde meydana geldi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Köşk Çevre Yolu ile Mahmut Şen Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile karayolunda seyir halinde olan Lütfi Işık (44) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Lütfi Işık ve yolcu konumundaki Turan Korkmaz yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücü Lütfi Işık doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Işık’ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:15
Öğle
13:13
İkindi
15:41
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Eraydın Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Ergül Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.