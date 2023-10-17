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Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

17.10.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Savrandere Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çine’den Efeler istikametine seyreden Refik Ç. (25) idaresindeki 09 DU 418 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde yolcu konumunda bulunan Zeliha Avcı’nın (53)’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü Refik Ç. ve yolcu konumundaki Şefika Ç.’yi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şefika Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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