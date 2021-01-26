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Aydın’da trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı

26.01.2021 00:13 | Son Güncelleme:
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Aydın-Karpuzlu yolunda gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

Aydın-Karpuzlu yolunda gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı. Yoldan çıkarak bahçeye uçan araçtaki şahısları kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı kazada Çine’de esnaflık yapan Osman Sever hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Çine’den Karpuzlu’ya giden Emrah Önal yönetimindeki 09 FP 254 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak araziye uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Osman Sever hayatını kaybetti, sürücü Emrah Önal ile Mustafa Sever ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Osman Sever’in aynı zamanda Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda denetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı ve ilçede sevilen bir esnaf olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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