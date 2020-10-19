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Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan mahallesi AYKO 1’nci Cadde üzerinde saat 17.00 sıralarında meydan geldi.

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan mahallesi AYKO 1’nci Cadde üzerinde saat 17.00 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 1760 sokakta AYKO Bulvarı’na çıkan M.İ. idaresindeki 09 ABR 221 plakalı Honda lüks otomobil, AYKO 1’nci Cadde’de ilerleyen A.H. idaresindeki 09 ADU 844 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet takla atarken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü A.H.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

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