YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

31.08.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilin camı patlayıp motosiklet parçalara ayrılırken, motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı.

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı ile Kızılay Caddesi birleşiminde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı üzerinde ilerleyen 09 AAL 604 plakalı motosiklet, Kızılay Caddesi’nden Batı Gazi Bulvarı’na dönmek isteyen 09 YD 934 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin kapı camı patlayıp çevreye saçılırken, motosiklet de parçalara ayrıldı. Motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde kazayı sıyrıklarla atlatırken, kazayı görenler yaralı sürücünün yardımına koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Aynı yerde sıkça kaza yaşandığını belirten çevre sakinleri, "Burası hastaneye dönen bir yol ve Aydın’ın en işlek yerlerinden biri. Birkaç günde bir mutlaka burada kaza oluyor, her gün de onlarca araç kaza tehlikesi atlatıyor. Buraya yetkili kurumlardan kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir önlem almak için birinin sakatlanması yada hayatını kaybetmesi beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğulduŞanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu
İnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştıİnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştı
Ayağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal olduAyağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
13:14
İkindi
16:53
Akşam
19:48
Yatsı
21:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Perşembe

Samyeli eczanesi
Kusadasi
Defne eczanesi
Soke
Korkmaz eczanesi
Germencik
Aka eczanesi
Efeler
Atasoy eczanesi
Efeler
Eraydin eczanesi
Efeler
Yağci eczanesi
Karacasu
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.