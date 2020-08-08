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Aydın’da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 08.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletli yunus ekibinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.Kaza, Efeler Yeni Dörtyol Kavşağı’nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletli yunus ekibinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, Efeler Yeni Dörtyol Kavşağı’nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 EA 9100 plakalı otomobil ile 09 A 4884 plakalı motosikletli yunus ekibi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 polis memuru motorlarıyla yaklaşık 5 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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