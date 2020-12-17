Aydın’da trafik kazası; 2’si ağır 4 yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 ’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Neşetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-İzmir Karayolu’nda seyir halinde olan C.K. idaresindeki otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan A.Y. idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü C.K. sürücü koltuğunda sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil sürücüsü C.K.’yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü C.K., otomobilde yolcu konumundaki A.Ö. ve O.B. ile traktör sürücüsü A.Y.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücüler C.K. ve A.Y. Aydın Devlet Hastanesi’ne, yolcu konumundaki A.Ö. ve O.B. ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



