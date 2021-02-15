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Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

15.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Aydın-Denizli karayolu Kurtuluş Mahallesi Kavşağı’nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aydın-Denizli karayolu Kurtuluş Mahallesi Kavşağı’nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli’den Denizli istikametine ilerleyen Dürdane Y. idaresindeki 45 AD 214 plakalı Fiat otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Dürdane Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Y., Öykü Y. ile Ayşe Y. ambulanslarla Nazilli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı

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