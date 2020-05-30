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Aydın’da trafik kazası: Sürücünün eşi hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 30.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Aydın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi’nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı.Kaza Köşk-Ödemiş yolu Kuyucular mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Aydın’da trafik kazası: Sürücünün eşi hayatını kaybetti

Aydın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi’nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı.
Kaza Köşk-Ödemiş yolu Kuyucular mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Koçak mahallesi istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan F.Ç. yönetimindeki 09 UB 429 plakalı otomobil ile Ödemiş istikametine seyir halinde olan H.Ö. yönetimindeki 35 AB 1851 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.Ç. ve H.Ö. ile birlikte M.S ve Halime Çakır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralan 09 UB 429 plakalı otomobilin sürücüsü F.Ç.’nin eşi 52 yaşındaki Halime Çakır, kaldırıldığı ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kırsal Koçak Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen Halime Çakır’ın ölümü herkesi üzdü. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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