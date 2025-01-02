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Aydın'da trafik kazasında ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

AA AA
02.01.2025 15:09
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde 19 Aralık'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ataköy Mahallesi'ndeki kazada yaralanan 14 yaşındaki Mustafa Kılıç, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kılıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mustafa Kılıç'ın 24 gün sonra 15 yaşına gireceği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan N.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

19 Aralık'ta M.Ö. idaresindeki 09 H 0210 plakalı otomobil, Ataköy Mahallesi'nde 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpışmış, motosikletteki N.K. (17), Ramazan Gökçe (15) ve Mustafa Kılıç (14) yaralanmıştı.

Ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Ramazan Gökçe, iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. tutuklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Karacasu Otomobil motosiklet kazası

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