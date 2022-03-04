Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Aydın'ın Didim ilçesinde dün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ömer Geyik için Yalıköy Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Geyik'in cenaze törenine ailesi ile okul arkadaşları katıldı.

Oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul eden baba Ramazan Geyik gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Yalıköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

A.G. idaresindeki 45 H 9889 plakalı kamyonet dün Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Geyik'e çarpmış, lise öğrencisi hastanede hayatını kaybetmişti.



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