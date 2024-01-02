Aydın’da trafik yoğunluğu dikkat çekiyor

Batı Gazi, Doğa Gazi ve Hükümet Bulvarı ve çevre yollarda metrelerce araç kuyruğu oluşuyor.

Efeler’de sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Sabah mesai saatine yetişmek isteyen vatandaşlar, Salı Pazarı’nın yoğunluğu ile beraber yollarda metrelerce araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Araçları ile yola çıkan vatandaşlar yollarda oluşan uzun kuyruklar dolayısıyla gidecekleri yere ulaşmakta sıkıntı yaşıyor.

Hatalı parklar da trafiği olumsuz etkiliyor

Özellikle yol kenarlarına, kaldırımlara uygunsuz şekilde yapılan parklarda trafik akşının sağlıklı ilerlemesine mani oluyor. Trafik ekipleri ise bir yandan hatalı parklarla uğraşırken, bir yandan kavşaklarda araç geçişlerinin güvenli bir şekilde sağlanması için çalışıyor.

