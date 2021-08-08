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Aydın'da traktör bisiklete çarptı: 3 yaralı

08.08.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da traktör bisiklete çarptı: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, traktörün bisiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cemaat Arıcı'nın (63) kullandığı 09 TL 464 plakalı traktör, Üzümlü Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen bisiklete çarptı.

Kazada, bisikletteki Devrim Turan (14) ve Berat Turan (12) ile kaza anında ani fren yapınca dengesini kaybederek traktörden düşen Arıcı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Aydın Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:45

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Çondur Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
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Kusadasi
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