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Aydın’da traktör devrildi: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi’nde Nuri D.

Aydın’ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi’nde Nuri D. idaresindeki traktör sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza sırasında traktörde yolcu olarak bulunan Gülsüm Kuzu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Nuri D. ve Meliha D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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