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Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 23:13 | Son Güncelleme

Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı

Aydın'ın Nazili ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Muammer Kılınç'ın kullandığı 09 AAN 557 plakalı traktör, Aksu Mahallesi'ndeki Kovalan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Muammer Kılınç'ın yanı sıra traktörün sepet kısmında bulunan Emine Kavak, Neslihan Kavak, Ayşe Kavak, Hatice Yıldırım, Halime Yıldırım ile Gönül Can yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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