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Aydın'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

23.05.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaşar Uysal (50) idaresindeki 09 VA 362 plakalı traktör, Ertan Kınsız (38) yönetimindeki 09 EF 663 plakalı otomobil ile Armutlu Mahallesi Dalama-Aydın kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Savaş Yılmaz (53) yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uysal'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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