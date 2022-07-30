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Aydın'da traktörün çarptığı kişi öldü

30.07.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da traktörün çarptığı kişi öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde traktörün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Akköy Mahallesi'nde K.T. (52) idaresindeki 09 NK 716 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada Hakan İrteni'ye (49) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılan İrteni, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli K.T, ifade işlemi için karakola götürüldü.

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