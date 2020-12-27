YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'da traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 18:53 | Son Güncelleme

Aydın'da traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yoldan çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çamköy Mahallesi'nde zeytin toplama işinden dönen Nuri Dinçer yönetimindeki 09 TE 786 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, römorkun altında kalan Dinçer'in kayınvalidesi Gülsüm Kuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Bedia Dinçer, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk tam gaz!Aşk tam gaz!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:49
Sabah
08:16
Öğle
13:15
İkindi
15:43
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Atasoy Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.